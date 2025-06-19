Antalya'da Motosiklet Kazası: Baba ve Kızı Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Baba ve Kızı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da meydana gelen motosiklet kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, baba ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden deniz yönüne seyir halinde olan Rıfat A. (37) idaresindeki 07 NVR 92 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Rıfat A. ile arkasında yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki kızı Ezgi A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı

Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı
Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Olcay Şahan yeni takımına 2 yıllık imzayı attı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan ile de görüşecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.