Küçük kıza çarpıp kaçtı, yüz metre ileride polise yakalandı

Manavgat'da yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hanife Azra Y., motosikletin çarpması sonucu yaralanırken, kaza sonrası kaçan sürücü 100 metre ileride yakalandı. Sürücüye toplamda 48 bin TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğu, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosikletli yaklaşık 100 metre ileride trafik ekiplerince yakalandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3087 sokaktan 3053 sokak yönüne seyreden Muhammet Yaser A.'nın kullandığı 07 BME 357 plakalı motosiklet, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hanife Azra Y.'ye çarptı. Yaralı küçük kız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan motosikletli ise yaklaşık 100 metre ileride erkek öğrenci yurdu yanında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen şahsa olay yerini terk etmesi, aynalarının takılı olmaması nedeniyle toplamda 48 bin 405 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
