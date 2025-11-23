Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A.K. yönetimindeki 07 BMG 307 plakalı motosiklet ile İ.Y.'nin kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da devrilirken, sürücüler G.A.K. ve İ.Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan B.G. ve H.M. yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. - ANTALYA



