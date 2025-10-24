Antalya'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Burak Y.'nin kullandığı 07 CCV 766 plakalı motosiklet, Ömer S.Ş.'nin kullandığı 07 AIC 478 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ile yolcu konumundaki Yusuf C.D. yaralandı.

Sürücü ve araç sahibine 18 bin 677'şer TL ceza

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen Burak Y. ve kullandığı motosikletin sahibine 18 bin 677'şer TL para cezası uygulandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin süratle gelen diğer motosikletle çarpışması, o esnada yolda yürüyen 3 gencin ise savrulan motosikletlerden kıl payı kurtuldukları görüldü. - ANTALYA