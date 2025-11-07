Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların yardımına diğer sürücü ve vatandaşlar yetişti.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden seyir halindeki Mustafa D.A.'nın kullandığı 07 BIJ 344 plakalı motosiklet 9501 Sokak kesişimini geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; motosiklet sürücüsü Mustafa D.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seher A. yaralandı. Yola savrulan yaralıların yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA