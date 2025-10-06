Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, mıcırlı yolda kayarak devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mıcırda kayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Frank B. idaresindeki 07 UA 660 plakalı motosiklet, mıcırlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Motosikletten yola savrulan sürücü Frank B. (64) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ayten E.B.(60) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

