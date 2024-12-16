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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan Ercan T.(29) idaresindeki 55 AOG 505 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Asfalt zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü Ercan T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Y.(30) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar farklı ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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