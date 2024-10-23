Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde, durmakta olan bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başka bir araca yol vermek için duran otomobilin altına giren motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, park yerinden çıkmakta olan araca yol vermek için duran Alexander S.'nin kullandığı SU SJ 46 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Ş.'nin kullandığı 63 AFP 425 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, otomobilin altında kaldı ve sürücü Ahmet Ş. ile arkasında yolcu olarak bulunan Umut N.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ahmet Ş. ve arkasında yolcu olarak bulunan Umut N.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından vatandaşlar ve trafik polisleri, motosikleti otomobilin altından çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir? Savcı Yavuz Engin ne dedi? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı ne söyledi? 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz olacak mı? Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.