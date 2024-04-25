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Antalya'da motosiklet kazası: 2 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Kazada ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hilal G. ile arkasında bulunan Rabia A. yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Koru Mahallesi Fener Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan 07 AJN 582 plakalı motosiklet, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Hilal G. ile arkasında bulunan Rabia A.'yı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hilal G. ve Rabia A., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklette ise küçük çaplı hasar meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit etti. Sürücü Hilal G.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve motosikleti ruhsat sahibi olan kişiye ehliyetsiz birine araç vermekten dolayı toplamda 26 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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