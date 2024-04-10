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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Manavlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasih Kaplan Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Ahmet M. idaresindeki 07 UL 404 plakalı motosiklet, Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan Süleyman Gür Bulvarı istikametine seyir halinde olan Mehmet Can C. idaresindeki 07 HJL 60 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulup parke zemine düşen motosiklet sürücüleri Ahmet M. ve Mehmet Can C. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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