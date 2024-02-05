Antalya'da motosiklet kazası: 2 kardeş yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı. Kazada yaralanan ve 0,27 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün aday sürücü olduğu, sürücü belgesinin iptal edildiği bildirildi.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yiğit K.'nin kullandığı 07 BDH 975 plakalı motosiklet, Manavgat Çevreyolu Köprüsü girişine geldiğinde devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yiğit K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan K., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, motosikletin lastiğinin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklenmesi sonucunda meydana geldiği bildirildi. Kazanın ardından yapılan kontrolde 0,27 promil alkollü ve aday sürücü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de iptal edildi. - ANTALYA