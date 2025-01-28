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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Kız Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Kız Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 genç kız yaralandı. Olay yerine gelen babanın panik anları dikkat çekti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir kişi ameliyata alındı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 genç kız yolun karşı şeridine fırladı. Kazayı duyarak gelen genç kızlardan birisinin babası yerde kanlar içindeki kızını görünce büyük panik yaşarken güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden, Külliye istikametine gitmekte olan Önder A.'nın kullandığı 07 BOF 965 plakalı Audi marka otomobilin, 1525 sokak kavşağına geldiğinde, Ümmü K.'nın kullandığı 07 BOV 256 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ümmü K. ve yolcu olarak bulunan İpek K. yolun karşı şeride fırlayarak asfalta düştü. Ön tekeri kopan motosiklet otomobilin önünde yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Acılı babayı kızından güçlükle ayırdılar

Yaralanan genç kızların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri koşarken, genç kızların başının altına ve üzerlerine evlerinden getirdikleri örtüleri koydular. Kazayı duyarak olay yerine gelen genç kızlardan birisinin babası yerde acı içerisinde kıvranan kızına 'Korkma aşkım, şimdi annende gelecek' şeklinde teselli etmeye çalıştı, Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalede bulunabilmesi için polisler acılı babayı kızının yanından güçlükle uzaklaştırabildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisi Antalya'ya sevk edildi

Yaralıların hastaneye kaldırılmalarının ardından olay yerinin çevresi emniyet şeridiyle çevrilirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Kazada yaralanan genç kızlardan birisi Manavgat'ta Özel Hastanede ameliyata alınırken, diğer kız ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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