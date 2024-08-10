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Antalya'da motosiklet kazası

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde karşı yönden gelen otomobilin çarpmaması için motosikletini yolun kenarından gitmeye çalışan sürücü, yaralanmaktan kurtulamadı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Karadayı Mahallesi, Boğazkent yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet A.'nin kullandığı 07 YOP 87 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde otomobilin karşı yönden gelip, motosiklet sürücüsüne ve çöp konteynerine çarpma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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