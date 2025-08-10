Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Arda Çırak vefat etti.

Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesinde 08 Ağustos Cuma günü meydana gelen trafik kazasında, İsmail Arda Çırak idaresindeki 07 ABG 184 plakalı motosiklet ile Halil A. idaresindeki 07 BPG 250 plakalı otomobilin çarpıştı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü İsmail Arda Çırak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Araç sürücüsü Halil A. (53) Jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltında alındı.

Çırak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Tekke mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA