Antalya'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte motosikletleriyle giden 17 yaşındaki Mert Turgut'un kullandığı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası Turgut ağır yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldığı çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Turgut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Mert Turgut'un cenazesini baba Savaş Turgut, yakınları ve arkadaşları teslim aldı. Cenaze alındığı sırada acılı baba, arkadaşlarının yardımıyla yürüyebildi.

Turgut'un cenazesinin Kurşunlu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA