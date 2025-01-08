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Antalya'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, Belek-Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ile yolcu olarak bulunan Mustafa A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Miş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Miş'in cansız bedeni otopsi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki arkadaşın okul çıkışında motosikletle eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve kazaya karışan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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