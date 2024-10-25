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Antalya'da Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Kız Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 13 Yaşındaki Kız Yaralandı
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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Bade Mira Çiçek, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'da yolun karşısına geçen kız kardeşlerden biri, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşamı Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki Bade Mira Çiçek'e, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Kazada Çiçek, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan küçük kız, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, refüje çıkan iki kız kardeşin yolun karşısına geçmekteyken motosikletin gelmesi ve Bade Mira Çiçek'e çarpma anı yer aldı. Yine çarpmadan birkaç saniye öncesi Çiçek'in kardeşinin motosikleti fark edip kazayı kıl payı atlatması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik antalya 3-sayfa Sağlık Kaza

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