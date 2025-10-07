Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Şok Denetimler

Güncelleme:
Antalya'da gerçekleştirilen şok motosiklet denetimlerinde 17,461 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilerek 1,693 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Antalya'da motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla şok motosiklet denetimleri gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada yapılan uygulamalarda 17 bin 461 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde bin 693 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 223 motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA

