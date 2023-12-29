Antalya'da motosiklet kamyonete çarptı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Korubaşı Mahallesi Canavarcık Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korubaşı Mahallesi istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Kaan G. idaresindeki 07 AYC 780 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Halil Baran Y.'nin kullandığı 07 BUA 726 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle 20 metre savrulan motosiklet sürücüsü Kaan G., başını yere çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaan G. tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Kaan G.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA