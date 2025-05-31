Antalya'da Motosiklet Kamyonet ile Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kamyonet ile Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Serik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Davut E. ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 07 YG 299 plakalı kamyonet ile Davut E.'nin kullandığı 73 ABG 572 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Davut E. ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ambulans gelene kadar yaralının üzerini battaniye örterek yağmurdan korudu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Davut E'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili incelemebaşlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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