Antalya'da motosiklet-kamyonet çarpışması: Sürücüye 25 bin 954 TL para cezası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmekten vazgeçti. Hafta sonu ehliyet sınavına gireceği öğrenilen sürücüye, sürücü belgesi olmadığı için motosiklet sahibiyle birlikte toplam 25 bin 954 TL para cezası kesildi.

Kaza; Sanayi Mahallesi 2005 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Berk Akın'ın kullandığı 06 BIR 470 plakalı kamyonet, Mustafa Arslan'ın kullandığı 07 LPA 85 plakalı motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahalesini ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

25 bin 954 TL para cezası

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandıran motosiklet sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi almak için hafta sonu sınava gireceği öğrenildi. - ANTALYA