Antalya'da Motosiklet İş Makinesine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki motosikletin iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Burak E. D.'nin kullandığı 27 AZR 459 plakalı motosiklet, aynı istikamette emniyet şeridinde gitmekte olan Sezer Ş.'in kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yerde sürüklenirken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kazada yola fırlayan motosiklet sürücüsü arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. - ANTALYA