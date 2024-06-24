Antalya'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 07 BHA 822 plakalı otomobil ile A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, halk plajı kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası, motosiklette bulunan sürücü A.A ile S.C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu ve idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA