Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'nın kullandığı 07 DCG 03 plakalı otomobil, Emir Ç.'nin kullandığı 35 CCA 612 plakalı motosikletle çarpıştı. Metrelerce savrulup yere düşen yaralı Emir Ç.'yi çevredeki vatandaşlar ellerindeki karton ile güneşten korumaya çalıştı. Yaralı motosikletli 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza görüntülerinde, sürücünün çarpışma sonrası motosikletiyle birlikte yola savrulması yer aldı. - ANTALYA