Haberler

Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var

Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'nın kullandığı 07 DCG 03 plakalı otomobil, Emir Ç.'nin kullandığı 35 CCA 612 plakalı motosikletle çarpıştı. Metrelerce savrulup yere düşen yaralı Emir Ç.'yi çevredeki vatandaşlar ellerindeki karton ile güneşten korumaya çalıştı. Yaralı motosikletli 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza görüntülerinde, sürücünün çarpışma sonrası motosikletiyle birlikte yola savrulması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı

Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.