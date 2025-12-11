Haberler

Kavşakta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Adliye kavşağında motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan Adliye kavşağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı'ndan Demokrasi Bulvarı yönüne seyir halinde olan Rıfat Ç.'nin kullandığı 07 CAD 435 plakalı motosiklet, kavşağa girdiği sırada Mustafa G. yönetimindeki 07 MKE 07 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Rıfat Ç. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Kazanın ardından polis ekipleri, hem trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı hem de olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşakta otomobille çarpıştığı anlar görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

