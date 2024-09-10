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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şelale Mahallesi 3547 sokak üzerinde meydana geldi. Salkımevler istikametine gitmekte olan Yeter T., 07 ASY 727 plakalı otomobiliyle karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yeter T.'nin kullandığı otomobil aynı istikamette seyir halindeki Durmuş Y.'nin kullandığı 07 LPF 31 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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