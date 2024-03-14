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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Düriye Çetin'in kullandığı 07 LA 271 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Muhammet Mustafa Elmas'ın kullandığı 07 AIJ 957 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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