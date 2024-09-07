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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 82 yaşındaki sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 82 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 82 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Barbaros Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Balcı'nın kullandığı 07 ABA 030 plakalı otomobilin Çıraklık Eğitim Merkezine yaklaştığı sırada yaya geçidinden geçmekte olan 82 yaşındaki Ali Yüksel'in kullandığı 07 JG 267 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Otomobil antalya 3-sayfa Güncel Kaza

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