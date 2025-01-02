Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosikletteki 3 kişiden 2'si yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu motosiklette bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarpma şiddetiyle motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu görüldü.
Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atalay Ö.'nün 07 LAH 09 plakalı otomobille, Eda N.Ç.'nin kullandığı 07 AZA 386 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden 2'si havaya fırlarken, 1 kişi de motosikletin altında kaldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eda N.Ç. ve motosikletin altında kalan İla S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA