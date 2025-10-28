Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin kadın sürücüsü ise alkol kontrolü sırasında gözyaşlarını tutamadı. Sürücüde alkole rastlanmazken, kaza anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6506 Sokak ile 6512 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 6506 Sokak üzerinde 6514 Sokak istikametine seyir eden Kazım K. idaresindeki 07 LIK 64 plakalı motosiklet, 6512 Sokak üzerinde ilerleyen Sultan D. yönetimindeki 07 BRD 627 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kazanın ardından büyük panik yaşayan otomobil sürücüsü ise sinir krizi geçirerek uzun süre sakinleştirilemedi. Alkol kontrolü yapılırken gözyaşlarına hakim olamayan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. - ANTALYA