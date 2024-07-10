Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza öncesinde Otogar istikametine giden motosikletin 10 metrelik mesafede üst üste 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı, kazanın da bundan kaynaklandığı görüldü.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Hinti'nin kullandığı 07 BMM 614 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda, Sorgun Bulvarı'ndan Otogar istikametine gitmekte olan Kaan Dalkılıç'ın kullandığı 01 ADK 609 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 metrede 2 kez kırmızı ışık ihlali yaptı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklet sürücüsünün hem Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa girişte, hem de kavşaktan D-400'e çıkışta kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. - ANTALYA