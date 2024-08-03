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Antalya'da motosiklet ile midibüs çarpıştı, genç hayatını kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile midibüs çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gençten geriye ise kaskı ve her zaman taktığı gözlükleri kalırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akçaalan mahallesinde dün saat 17: 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Osman Demir,(19)'in kullandığı 07 YPK 49 plakalı motosiklet ile E.U'nun kullandığı 07 C 82435 servis aracı ile kavşakta çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Efe Osman Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cansız bedeni otopsi için Antalya adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, gençten geriye ise olay yerinde kaskı ve her zaman taktığı gözlükleri kaldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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