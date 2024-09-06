Antalya'da motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İmam-Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan M. Aziz T.'nin kullandığı 46 AIH 994 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken 1017 sokak istikametine dönmek isteyen Nadir Ş.'nin kullandığı 35 BK 124 plakalı midibüsle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosikletin üzerinden asfalta fırlayarak yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA