Motosikletli kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosikletli bir sürücü, kapalı kasa bir kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Yaşar Ç.'nin kullandığı 07 BOT 517 plakalı motosiklet, Demokrasi Bulvarı'nda çevre yolu istikametine gitmekte olan Durali M.'nin kullandığı 07 L 5233 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsünün kamyonetle çarpıştıktan sonra yere düştüğü ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
