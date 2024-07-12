Üye Girişi
Haberler

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtularak kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Hüseyin O.'nun kullandığı 07 BGZ 682 plakalı motosiklet, dikkatsiz bir şekilde caddeye çıkan Mehmet Ö.'nün kullandığı 42 AR 028 plakalı kamyona çarpmamak için frene bastı. Ani fren nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü kayarak kamyonun ön tekerine çarptı.

Kıl payı atlattılar

Kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ve yolcu olarak bulunan Ayşe O. ile kucağındaki bebeği Isra Asel O. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ise trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya trafik Bebek Güvenlik Kamerası Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Bakmadan Geçme

Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi?
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title