Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ayaş'ın kullandığı 07 YB 797 plakalı kamyonet ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışma anında motosiklet aniden ateş alarak yandı. Kazayı görenler motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yaralılara yardım ederek 112 acil servise haber verdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri gelerek yanan motosikleti söndürdü. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet ve Opera Yaşam Hastanesine götürüldüğü bildirildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazanın oluş nedenini araştırma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa, Kamyonet, Antalya, Çelebi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title