Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Özgür D.'nin kullandığı 07 BGF 115 plakalı motosiklet Çolaklı Mahallesi Süral kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Serkan G.'nin kullandığı 07 ACU 681 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosikletiyle birlikte yaklaşık 30 metre asfaltta sürünen motosiklet sürücüsü Özgür D. başındaki kask sayesinde hayata tutundu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
