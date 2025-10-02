Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye B.'nin kullandığı 07 BRZ 073 plakalı motosiklet kavşağa dönmek için duraklayan Mustafa Ç.'nin kullandığı 34 KIG 023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motorlu bisikleti kullanan Sümeyye B. ve arkasındaki Semanur B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA