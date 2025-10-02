Haberler

Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye B.'nin kullandığı 07 BRZ 073 plakalı motosiklet kavşağa dönmek için duraklayan Mustafa Ç.'nin kullandığı 34 KIG 023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motorlu bisikleti kullanan Sümeyye B. ve arkasındaki Semanur B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü! Gözyaşlarını tutamadı
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.