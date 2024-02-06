Antalya'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Kasaplar Mahallesi 8513 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Tuncel'in kullandığı 07 BFY 346 plakalı motosiklet ile Emin Öz'ün kullandığı 07 E 9783 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari aracın çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Tuncel ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ümmühani Tuncel 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA