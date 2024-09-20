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Antalya'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan E. B.'nin kullandığı 07 K 9837 plakalı motosiklet ile Belkize D.'nin idaresindeki 07 BNH 824 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile iki sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya Kaza

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