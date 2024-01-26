Antalya'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü motosikletine binerek ortadan kayboldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ve motosiklet sürücüsünün yakını olduğu iddia edilen bir kadın, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün ismini polislere vermedi.

Kaza, dün akşam Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Yapay Şelale asansörü karşısındaki yaya geçidinden geçmekte olan Zeynep Kaya'nın kullandığı 07 AIC682 plakalı elektrikli bisiklete, Antalya Caddesi'nde Adliye istikametine gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü trafik ekipleri gelmeden olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Zeynep K. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 2 küçük çocuğu, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polislerin çabasına rağmen bilgi vermedi

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsünü belirlemek için çaba harcadı. Olay yerindeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün kazanın ardından telefonla yakınını aradığını, yakını olan kadının gelmesinin ardından motosikleti yolun karşısına geçirdikten sonra ortadan kaybolduğunu belirtti.

Motosiklet sürücüsünün telefonla arayıp olay yerine çağırdığı iddia edilen kadın, trafik polislerine zor anlar yaşattı. Trafik polislerinin "motosiklet sürücüsünün ismi nedir?" sorusu karşısında kendisinin de 1 ay önce Sanayi Köprülü kavşakta kaza yaptığını, kendisine kimse yardımcı olmadığı için kendisinin de trafik polislerine yardımcı olmayacağını belirtti. Polislerin ısrarına rağmen motosiklet sürücüsünün ve kendisinin ismini söylemeyen kadın, polise bilgi vermek zorunda olmadığını söylerken, trafik ekibi tarafından olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polisler tarafından karakola götürülmek üzere ekip otosuna alınan kadın bir süre sonra ekip otosundan indirilirken, olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA