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Antalya'da Motosiklet Hırsızlıklarına Yönelik Denetimler Yapıldı

Antalya'da Motosiklet Hırsızlıklarına Yönelik Denetimler Yapıldı
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Antalya'da gerçekleştirilen denetimlerde 76 ekip ve 155 personelle 31 noktada motosiklet hırsızlıkları ile suçların azaltılması amacıyla uygulama yapıldı. 161 sürücüye ceza verilirken, 4 aranan kişi yakalandı.

Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 161 sürücüye idari ceza uygulanırken, aranan 4 kişi de yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 76 ekip, 155 personelle il genelinde 31 uygulama noktasında, motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, motosiklet tamir ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinin denetlenmesi ile şüphelilerin tespit ve yakalanması amacıyla denetimler yapıldı. Uygulamada bin 542 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 43 iş yeri denetlendi, 901 motosiklet ve 327 aracın kaydı sorgulandı. Toplam 161 sürücüye idari para cezası uygulanırken, çalıntı, hacizli, yakalamalı ve motor şasi numarası kazınmış 4 motosiklete el kondu, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Hakkında arama kararı bulanan 4 kişi yakalandı, 1 kişiye hırsızlık suçundan işlem yapıldı, 1 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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