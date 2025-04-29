Antalya'da Motosiklet Hırsızlıklarına Karşı Büyük Denetim

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 61 ekip ve 104 personelin katılımıyla kent genelinde 19 farklı noktada yapılan uygulamalarda, toplam 1052 kişi sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 806 motosiklet ve 246 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanırken, çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan toplam 7 otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Denetimler sonucunda 4 motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uymayan 142 araca idari para cezası uygulandı. Öte yandan, motosiklet hırsızlığı suçuna karıştığı tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - ANTALYA