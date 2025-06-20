Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 98 Araç Traffikten Men Edildi

Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 98 Araç Traffikten Men Edildi
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Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 98 motosiklet trafikten men edildi ve sürücülere toplam 278 cezai işlem uygulandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 98 motosiklet trafikten men edilirken sürücülere 278 adet cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur güven uygulaması kapsamında yapılan denetlemelerde hırsızlık malı olduğu tespit edilen 1 motosiklet, şase numarası kazınmış 7 motosiklet, 8 adet tescilsiz motosiklet, 1 hacizli yakalamalı araç ve 7 abartı egzozlu araç olmak üzere toplam 98 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler kapsamında sürücülere 278 adet cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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