Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 80 Araç Trafikten Men Edildi

Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 80 Araç Trafikten Men Edildi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 3 bini aşkın sürücü kontrol edildi. 80 motosiklet trafikten men edilirken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 3 bini aşkın sürücü kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen 80 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde şok motosiklet denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 3 bin 151 motosiklet ve sürücü kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan ve tescil plakası olmayan 80 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, hakkında arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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