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Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 626 Sürücüye Cezai İşlem

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Antalya'da gerçekleştirilen özel trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 626 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 895 bin 985 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 95 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da kurallara uymayan 626 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 895 bin 985 TL para cezası kesildi, 95 motosiklet ise trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetim kapsamında meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi. 855 sürücü ve yolcunun kontrol edildiği denetimlerde; kask takmayan 400 sürücü ve yolcuya, sürücü belgesiz motosiklet kullanan 91, muayenesiz motosiklet kullanan 50 sürücüye, sigortasız motosiklet kullanan 32, alkollü motosiklet kullanan 13, motosiklet kullanırken telefon ile görüşme yapan 14, abart egzoz ile motosiklet kullanan 3, plakasız motosiklet kullanan 23 olmak üzere toplamda 626 sürücüye 1 milyon 895 bin 985 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulama esnasında eksikliği bulunan 95 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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