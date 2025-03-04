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Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 460 Sürücüye Ceza

Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 460 Sürücüye Ceza
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Antalya'da yapılan motosiklet denetimlerinde 460 sürücüye trafik cezası kesildi, 185 araç trafikten men edildi. Dron destekli denetimlerde arama kaydı bulunan 36 kişi yakalandı.

Antalya'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 460 sürücüye trafik cezası kesilirken, 185 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 36 kişi ve 25 araç yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce motosiklet sürücülerine yönelik şok denetimler gerçekleştirildi. Dron destekli, asayiş ve KOM ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 3 bin 400 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında kask kullanmayan 240, tescil plakası bulunmayan 25, sürücü belgesiz 55, alkollü araç kullanan 20, muayenesiz araç kullanan 55, sigortasız araç kullanan 30 ve hız kurallarına uymayan 35 sürücü olmak üzere toplam 460 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 185 araç trafikten men edilirken, haklarında arama kaydı bulunan 36 kişi ve 25 araç yakalandı.

Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını ve kaza sonrası can kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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