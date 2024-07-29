Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 285 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarmanın motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 285 sürücüye para cezası uygulanırken, 54 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da jandarmanın motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 285 sürücüye para cezası uygulanırken, 54 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timleri, 27-28 Temmuz tarihleri arasında motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücülerinin başta kask kullanımı olmak üzere yapılan denetimlerinde bin 100 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 285 sürücüye para cezası uygulandı, 54 motosiklet trafikten men edildi. Yine denetimler kapsamında abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 motosiklet sürücüsü yakalanarak para cezası uygulandı, araçları da trafikten men edildi.

Kontrollerde de çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs ve hakkında arama kaydı bulunan 9 araç yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

TRT SPOR CANLI İZLE || Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak? Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeği mi olacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Temmuz günün maçları nereden izlenir? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak? Tuğba Ekinci'ye neden soruşturma başlatıldı? Tuğba Ekinci olayı ne? Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Işık'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Kenan Işık'ın cenazesi nereye defnedilecek? Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? 2024 YAŞ toplantısı kararları neler? Ali Sami Yen kimdir? 71. Ölüm yıl dönümünde anılan Ali Sami Yen'in kabri nerededir? Ali Sami Yen kaç yıl başkanlık yapmıştır? Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı? ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? ''Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı? Dct Trading halka arz sonuçları ne oldu? Dct Trading, Dış Ticaret kaç lot verdi?
Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title