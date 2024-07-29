Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 285 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da jandarmanın motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 285 sürücüye para cezası uygulanırken, 54 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü özel denetim kapsamında Trafik Jandarması Timleri, 27-28 Temmuz tarihleri arasında motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücülerinin başta kask kullanımı olmak üzere yapılan denetimlerinde bin 100 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 285 sürücüye para cezası uygulandı, 54 motosiklet trafikten men edildi. Yine denetimler kapsamında abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 motosiklet sürücüsü yakalanarak para cezası uygulandı, araçları da trafikten men edildi.

Kontrollerde de çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs ve hakkında arama kaydı bulunan 9 araç yakalandı. - ANTALYA