Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 18 Bin 525 Sürücü Kontrol Edildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla şok denetimler gerçekleştirdi. Son bir hafta içinde 18 bin 525 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa