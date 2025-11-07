Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 18 Bin 525 Sürücü Kontrol Edildi

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta içerisinde yapılan şok denetimlerde 18 bin 525 motosiklet ve sürücü denetlendi.

