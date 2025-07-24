Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 122 Araç Trafikten Men Edildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi çerçevesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 3 bin 655 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde plakası olmayan ve teknik eksiklikleri bulunan 122 motosiklet trafikten men edilirken, çalıntı kaydı olan 1 motosiklet ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Bir Kural Bir Ömür" projesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde kapsamlı motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan şok denetimlerde toplam 3 bin 655 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, tescil plakası bulunmayan ve teknik eksiklikleri tespit edilen 122 araç trafikten men edildi.
Ayrıca denetimlerde, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ele geçirilirken, hakkında arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalanarak adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa